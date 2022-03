LE RESPONDIÓ CON TODO. Isabel Acevedo rompió su silencio luego que Christian Domínguez deslizara que mientras mantuvieron una relación, la bailarina le impedía ver a su hijo Valentino, fruto de su romance con Karla Tarazona.

“Yo sé que hice las cosas bien y eso queda en mí. No quiero tocar ese tema, no te voy a decir si sí o si no, ya lo cerré, es tema del pasado, si él quiere tocarlo es su problema”, dijo la ‘Chabelita’ al ser consultada por el tema por un reportero de América Espectáculos.

Además, comentó que ella no fue criada por su padre biológico, por lo que sería ilógico pensar que trató de alejar al cumbiambero de su retoño. “Yo tengo un padre al que considero mi papá porque él fue el quie me crió. Imagínate, yo tengo ese ejemplo... qué te puedo decir”, dijo la bailarina.

Por otro lado, dijo que pese a sus declaraciones, no le guarda rencor a Christian Domínguez y espera compartir el set de América Hoy alguna vez con él, tal como lo hizo el Wachimán con su expareja, Vania Bludau. “Yo lo corté y ya fue, no puedo odiar”, comentó.

KARLA TARAZONA ARREMETE CONTRA CHABELITA

Karla Tarazona se refirió sobre las recientes declaraciones de Christian Domínguez, quien reconoció que su expareja Isabel ‘Chabelita’ Acevedo no le dejaba ver a su hijo durante el tiempo que tenían una relación amorosa.

“Hablar del tema es regresar a lo mismo. Lo bueno es que ahora tenemos una buena relación (con Christian), lo pasado es un tema de él, ellos ya verán cómo ‘matan sus pulgas’, a mí no me interesa”, sostuvo la conductora de ‘D’ mañana’.

Karla, ¿consideras que la Chabelita quedó desenmascarada luego de lo que dijo Christian?

Esa mujer no existe en mi vida. Siempre he dicho que el tiempo da las mejores respuestas. Sin embargo, ahora mi hijo Valentino está bien, compartiendo con todos y disfrutando de sus hermanos.

Tu compañera Adriana Quevedo señaló que Christian solo se está victimizando y la culpa la tuvo él por acceder a lo que le pedía Isabel. ¿Piensas lo mismo?

Ya somos adultos y nadie es títere de nadie. Ya estamos viejos para eso (dejarse manipular) y somos responsables de nuestras decisiones. Gracias a Dios tengo un esposo (Rafael Fernández) maravilloso, quien adora a mis tres hijos y los respeta.

