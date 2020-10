Por: Deyanira Bautista

A pocos días de cumplir un año soltera, Isabel Acevedo, la ‘Chabelita’, cuenta que se siente una mujer más fuerte, madura y espera que quien conquiste su corazón sea un hombre con valores y leal, pues le gustaría casarse y tener dos hijos. Asegura que no le tiene ‘mala onda’ a Christian Domínguez y que tampoco es su ‘cruz’, pues todo lo que vivió con él fue parte de un ‘aprendizaje’. Ahora concentra su energía en salir adelante con su salón de belleza y ganar el reality de ‘Divas’ en ‘Esto es guerra’ este 8 de octubre.

Isabel, eres una de las solteras más codiciadas de la televisión, ¿cómo te sientes?

Este mes cumplo un año solterita.

Parece que fue ayer el escándalo que viviste con Christian Domínguez.

Imagínate, pero es parte de la experiencia, de la vivencia que uno tiene que pasar y aprender.

¿Este episodio te hizo más fuerte?

Sí, toda esa etapa me ayudó a madurar. La cuarentena también me hizo valorar más a mi familia y la vida.

¿Es cierto que tu corazón está haciendo ‘tic tic tac’ por Agustín Fernández?

Ja, ja, ja, ‘tic tic tac’. ‘Agus’ es un chico lindo, pero no lo conozco. Actualmente no estoy saliendo con nadie.

Pero te llueven los galanes…

Qué te puedo decir, me estaba yendo súper bien, pero llegó la cuarentena y cada uno para su casa.

Te malograron los planes.

Sí, no puede ser, ja, ja, ja (bromea). Creo que la persona indicada llegará en su momento, no hay apuro.

¿Le has cerrado las puertas al amor?

No. Soy una persona enamoradiza, en el sentido de que no me da miedo entregar todo mi amor cuando me enamoro. Pasaron cosas lindas en cada relación que tuve y eso es lo que hay que recordar.

¿Es difícil conquistarte?

Sí, porque soy un poco desconfiada y más ahora que soy una persona pública. Siento que algunas personas no llegan con tan buenas intenciones y trato de cuidarme.

¿Esta desconfianza es por tu ex?

No, porque soy un personaje público, no por él (Domínguez).

¿Crees que Christian siempre será una cruz en tu vida?

No, siempre me preguntan por él porque es la única pareja que me han conocido, en algún momento pasará.

¿Consideras que te hizo mucho daño?

No, tampoco, es parte de mi vida, uno aprende.

¿Es un tema superado?

Hace rato.

Por cierto, ayer estuviste en el programa ‘El reventonazo’ y participaste en la secuencia ‘Bailando con tu ex’ con la imitación de Domínguez…

Me divertí muchísimo, bailamos, grabamos TikTok, sin mala onda.

¿Te has cruzado con él?

No. Pero cuando estuve en el canal (América Televisión) maquillándome, me dijeron en dos oportunidades: ‘oye, Christian está acá’, pero me dio igual porque estoy en otra. Si me lo cruzo no habría ningún inconveniente porque en algún momento pasará. No le tengo mala onda.

¿Y qué sientes cuando escuchas el nombre de Karla Tarazona?

Nada, es una persona que no existe en mi vida. Solo me enfoco en lo que me suma, es perder el tiempo recordar el pasado o ver quién te lastimó. ¡Qué aburrido!

Isabel Acevedo se confiesa con Trome y habla de Christian Domínguez y Karla Tarazona

¿Algún futbolista te ha escrito para invitarte a un viajecito?

No, para nada. No tengo amigos futbolistas, no me llaman la atención, con las justas sé los nombres de la selección peruana.

¿Qué cualidades debería tener el chico que te conquiste?

Primero tengo que conocerlo. Me fijo bastante en su personalidad, inteligencia, madurez, sus valores, debe ser leal, amoroso, trabajador, que me sume en todos los aspectos de mi vida. Además, me gustaría que sea deportista, no pido un musculoso, pero sí que lleve una vida saludable.

¿Vivirías un romance de 40 y 20?

Ya es mucho, de base 3 podría ser. Tengo 26 años y aún quiero disfrutar, viajar, vivir.

¿Duermes sola?

No, duermo con mi hijo ‘Hércules’ (perrito). Mi bebito es hermoso, es el engreído de la familia.

¿Te gustaría casarte?

Me encantaría. También tener dos hijitos, quizás la parejita.

¿Qué opinas de las infidelidades?

Eso depende de la madurez de la persona o cuánto aprecias a la persona que tienes al lado. La educación, madurez, hay muchos factores.

¿Has sido infiel?

Sí, una vez fui infiel cuando estaba más ‘chibolita’. Me gustaba otro chico y no sabía cómo cortar a mi ‘noviecito de piquitos’ de ese momento, tendría 17 o 18 años, recién comenzaba a vivir, ya de grande no.

Uno aprende…

Claro.

¿Perdonarías una infidelidad?

No, no soy de perdonar, me aprecio mucho.

¿Te fastidian por tus ‘arreglitos’ en redes sociales?

Siempre están los ‘haters’, pero solo tengo dos operaciones, la nariz y las bubis.

¿Tus curvas son a base de ejercicios?

Sí, entreno mucho y llevo una alimentación sana.

Hablando de otro tema, ¿has dejado de lado tu carrera de Ciencias de la Comunicación?

No. Llevé cursos de fotografía, relaciones públicas, publicidad, y es algo que aplico en mis redes sociales y en las de mi salón de belleza. Ahorita todo es vía redes y yo misma me encargo de todo.

¿Eres ‘chancona’?

Sí, muy dedicada. Soy bien ‘chancona’ en todo sentido, en el trabajo, académicamente, en ‘Divas’, en todo lo que me proponga. En el colegio era muy aplicada, era tercio superior y terminé la universidad con casi media beca completa.

¿Y cómo te va con tu salón de belleza?

Bien, en ‘Bella Studio’ estamos trabajando con todos los protocolos de bioseguridad y yo misma les corto el cabello a las clientas, las maquillo, tenemos distintos servicios. En un futuro, me gustaría tener más salones e invertir en un negocio de deporte. Soy una mujer luchadora, trabajadora y poco a poco cumpliré mis sueños.

