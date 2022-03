Isabel Acevedo continúa causando polémica con fuertes declaraciones sobre su pasada relación con Christian Domínguez. La bailarina se presentó este jueves en el programa “Amor y Fuego”, donde sorprendió a más de uno al confesar que se arrepiente por la forma cómo inició un romance con el cantante de cumbia.

La popular ‘Chabelita’ aprovechó las cámaras del programa de espectáculos para hacer un mea culpa, y también para ofrecerle disculpas públicas a Karla Tarazona, con quien protagonizó diversos enfrentamientos en el pasado.

“Yo te pido disculpas (Karla Tarazona) si en algún momento te hice mucho daño o si te hice sentir mal. Yo ya quiero acabar este tema, ya quiero pasar la página, estoy en un momento de mi vida muy lindo y creo que hasta aquí llegó todo”, señaló la expareja de Christian Domínguez.

La bailarina también dijo que se arrepentía de haber tenido un romance con el actor, y que ahora se encuentra pagando las consecuencias de sus errores. “Sí estoy arrepentida, mi karma fue estar con él, es verdad”, confesó.

Tras oír el mea culpa de Isabel Acevedo, Karla Tarazona se enlazó vía telefónica con el programa de espectáculos para aceptar las disculpas públicas de la bailarina.

“Yo quiero acabar con esta situación también, creo que errar es humano, todos hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida. (…) Yo también voy a dar por terminado esto, no he declarado a nadie porque no me pienso meter en un pleito de dos personas. Decirle a Isabel que las disculpas públicas son aceptadas”, señaló la conductora de televisión.

