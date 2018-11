"Isabel Acevedo es una persona de pocas ambiciones y poco conocimiento", dijo Janet Barboza 

Janet Barboza marcó distancia con Isabel Acevedo ‘Chabelita’, quien señaló que la ‘Rulitos’ la criticó por envidia al afirmar que todos la conocen por ser ‘la otra’.



“No me interesa la vida de nadie ni de la ‘Chabelita’. Lo único que dije es que mientras que Karla Tarazona y Melissa Klug vivan y tengan acceso a los medios, le van a recordar a Yahaira (Plasencia) y a la ‘Chabelita’ que le quitaron a sus parejas, que son ‘las otras’. No estoy descubriendo la pólvora, solo estoy haciendo un análisis, tal como lo puede hacer un niño de cinco años”, comentó Janet Barboza.

Parece que la ‘Chabelita’ no tomó a bien tus comentarios, pues señaló que la gente la critica por envidia... ¿Envidias algo de ella?

No pues. ¿Qué le podría envidiar? ¿A Christian Domínguez? A mí me gusta mucho más Miguel, que es mi papacito.



Comentó que no te respondería porque ‘eres una persona mayor’. ¿Consideras que es un recurso bajo hablar de la edad?

Más que un recurso bajo, es un recurso de una persona de pocas ambiciones y poco conocimiento, porque yo me siento estupenda, me valgo por mí misma y trabajo, pero tampoco trato de minimizarla. Estas chicas jóvenes y nuevas en el medio no están acostumbradas a la exposición. En la vida hay que aprender a crecer por sus propios méritos y no por ser la pareja de alguien...



SE HARÁ EXÁMENES



De otro lado, la ‘Rulitos’ contó que se someterá a unos exámenes, porque padece una extraña enfermedad.



“Me harán unas resonancias y varios exámenes, porque existe un síndrome del túnel carpiano, el cual hace que se pierda la movilidad en la mano y dan hincones”, agregó.