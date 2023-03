Isabel Acevedo sorprendió a todos su más de un millón de seguidores en Instagram al compartir un video con el que anunció su matrimonio con Rodney Rodríguez. “Desde hoy en adelante caminando juntos ....Mi compañero de vida 04/03/23″, escribió la bailarina junto al clip.

La pareja, que cumplía un año de relación en estas semanas, se muestra muy feliz en las imágenes pues consolidaron su amor en este día especial. Pero muchos se han preguntado ¿quién es el hombre que logró adueñarse del corazón de la ‘ex’ de Christian Domínguez? Pues en esta nota te lo contamos.

Chabelita compartió imágenes de cómo se preparó para su boda con Rodney Rodríguez y de los momentos posteriores a la ceremonia.

¿Cómo inició el romance de Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez?

Tras su ruptura con Christian Domínguez, Isabel Acevedo empezó a viajar constantemente al extranjero y fue en uno de estos viajes que conoció a Rodney Rodríguez. E llos coincidieron en Miami, en una fiesta en un bote a la que asistieron a mediados de 2021, y él no sabía lo mediática que era la bailarina en nuestro país.

Fue recién cuando se agregaron a Instagram que Rodney comprobó que la ‘Chabelita’ era muy conocida. Sin embargo, el romance no se inició inmediatamente, ya que tuvieron que pasar algunos meses y recién en octubre de ese mismo año empezaran a salir para iniciar su relación oficialmente en febrero de 2022.

“Lo que pasa es que en Estados Unidos no se suele decir quieres estar conmigo pero yo que soy peruana dije en un programa que él me tenía que preguntar si quería ser su enamorada y en el último viaje que hice a Fairfax (ciudad en Virginia) recién me dijo si quería estar con él... Entonces yo cuento desde ahí” , reveló Isabel Acevedo.

Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez se casaron apenas un año después de iniciar su romance. (Foto: Instagram)

¿Quién es y a qué se dedica Rodney Rodríguez en Estados Unidos?

Rodney Rodríguez es un hombre de 42 años que tiene dos hijos y vive en Washington D.C., en el estado de Virginia, en Estados Unidos. En una entrevista que ofreció Isabel Acevedo a inicios de 2022 a ‘Magaly TV: La Firme’, reveló que, además de electricista, era un exitoso empresario.

“Él construye casas allá (en Estados Unidos). Gracias a Dios es una empresa que tiene como 15 años, lo ha formado él y su hermano y le va muy bien. Prácticamente, toda su familia trabaja ahí. Solo puedo decir que es súper chamba y me siento muy orgullosa de él”, dijo en el programa de la ‘Urraca’.

Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez se casaron apenas un año después de iniciar su romance. (Foto: Instagram)

¿Cuándo se comprometieron Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez?

Hace poco menos de un mes, los primeros días de febrero, Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez se conectaron a través de una videollamada con el programa ‘América Hoy’ su sorprendieron a todos al revelar que estaban comprometidos desde hacía siete meses, aunque prefirieron no dar muchos detalles sobre sus planes de matrimonio.

“Ya estamos comprometidos, hace unos meses atrás, solo que nunca lo dijimos, ya hay anillo y todo”, dijo en un primer momento Rodney, frente a lo cual la ‘Chabelita’ agregó; “Fue en México, me lo pidió en la Isla Mujeres. No me lo esperaba… Tú sabes que la playa es inmensa. Hay zonas increíbles, pero él me llevó a un lugar donde estábamos solitos”.

Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez se casaron apenas un año después de iniciar su romance. (Foto: Instagram)

TE PUEDE INTERESAR