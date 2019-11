Isabel Acevedo no quiere que le mencionen a Christian Domínguez, pero su mamá le mandó tremenda indirecta | VIDEO

Isabel Acevedo celebró hoy su cumpleaños número 26 en el programa 'En Boca de Todos' y derramó algunas lágrimas por las sorpresas que recibió. La popular 'Chabelita' indicó que no quiere que le mencionen a Christian Domínguez, pues no quiere hablar de él y se declaró soltera y sin compromiso.



"Yo no deseo hablar de Christian, ni me voy a reunir con él", dijo Isabel Acevedo antes de ser sorprendida por su mamá, quien asistió al programa para festejarle su cumpleaños y hacerle un pedido especial.



"Hoy quiero que te retires esa cadena de la persona que no supo valorarte. Quiero y como mamá entregarte una nueva cadena. Esta cadena lleva la imagen de una virgen que te va a proteger toda la vida, que te va a poner más fuerte, te va a guiar", dijo Doña Rosa mientras a Isabel Acevedo se le derramaban algunas lágrimas.

"No te supieron valorar, pero ella sí te va a cuidar y ella te tiene guardado alguien que sí te va a querer, te va a respetar y te va a amar de corazón como tú amaste", agregó la mamá de la bailarina.