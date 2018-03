El Poder Judicial decidió declarar inadmisible el juicio que le entablóIsabel Acevedo , actual pareja de Christian Domínguez, a Karla Tarazona. La 'Chabelita' exigía una reparación civil de 200 mil soles.

¿De qué acusaba Isabel Acevedo a Karla Tarazona? Según la Chabelita, la ex de Christian Domínguez mancilló su honor y reputación en medios de comunicación al tildarla de 'robamaridos', así como burlarse en TV de una carta notarial que le había enviado.

Sin embargo, el juez Hermilio Vigo Zeballos rechazó el proceso y le do tres días a Isabel Acevedo para que arregle algún error que pudo presentar su documentación de demanda. Si la Chabelita no lo hace, el proceso se archivará.

Recordemos que cuando Karla Tarazona recibió la carta notarial de Isabel Acevedo, tomó con humor la decisión de la bailarina de demandarla. La ex de Christian Domínguez aseguró que no pensaba rectificarse de nada porque ella nunca la 'calificó'.

"¿Que me rectifique?¿Perdón?¿De qué me tengo que rectificar? ¿Acaso le dije: anda paséate con marido ajeno a los viajes? (...) Me da gracia. Igual si esa carta llega a mi poder, será respondida a la brevedad posible. Así como se la respondí al novio. Y así dicen que no le gusta la peliculina" , dijo en ese entonces Karla Tarazona.

Carta Notarial a Karla Tarazona

Ante esta situación, el abogado de Karla Tarazona, Daniel Leyva, señaló que la demanda por difamación agravada e injuria que interpuso Isabel Acevedo a su cliente no tiene fundamentos legales que la sostengan, y por lo tanto, debe ser desestimada.

Además de Isabel Acevedo, Karla Tarazona tiene procesos con Christian Domínguez. El cantante le entabló tres demandas a la madre de su hijo. En el camino, el cumbiambero desechó la que era por supuesto chantaje, pero la de difamación y maltrato psicológico continúan en curso.

Christian Domínguez demandó tres veces a Karla

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE