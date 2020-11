Isabel Acevedo contó que está ‘saliendo’ con el empresario Renzo Costa, a quien conoció por intermedio de su mejor amiga.

“Estamos saliendo, pero como amigos. Mi amiga está con Alexander Blas y él es ‘pata’ de Renzo. Estamos en el mismo círculo”, sostuvo la ‘Chabelita’ en ‘En boca de todos’.

Luego, al ser consultada si Renzo ‘le interesa como hombre’, Isabel respondió: “La verdad, no lo conozco mucho. Hemos conversado un poco, pero no es que me comunique con él a cada rato, tenemos un grupo en común y nada más”, indicó.