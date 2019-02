Isabel Acevedo sobre revelación de Arturo Chumbe: "No sé nada... ¡Por Dios! No tengo ningún comentario de eso"

El coreógrafo Arturo Chumbe reveló, en el programa ‘Andrea al mediodía’, que Isabel Acevedo inició su romance con Christian Domínguez cuando era pareja del bailarín Kervin Valdizán.



“Bueno, lo diremos todo, ¿no? Ella era enamorada de uno de los coreógrafos, Kervin Valdizán y, un día lo vi llorando en el baño. Entonces dije: ¿qué pasa aquí? y de pronto salió todo esto de que ya Chabelita estaba con Christian y el novio estaba ahí ‘cachu...’, total, él era su coreógrafo de baile. Le decía (al cumbiambero) ‘agárrale la mano, cárgala, súbela, abrázala, que parezca que son una pareja de verdad, tiene que haber contacto’ y la mató, pues. Hasta que Kervin descubrió todo y pidió no ser más el preparador de ellos. Él siempre se comportó como un caballero, pues nunca habló ni dijo nada, era su novia y se quedó soltero”, narró Chumbe.



Arturo, encendiste las redes con las declaraciones que hiciste.

Dios, fue sin querer, ja, ja, ja.



¿Crees que Christian o ‘Chabelita’ se puedan molestar?

No creo, porque yo, con mucha gracia, conté algo que pasó en esa época. Ellos son felices y lo que pasó, pasó, cada uno sabe su verdad. Hice un comentario que estuvo ahí, bajo siete llaves y nunca nadie lo había dicho y lo hablé porque salió la pregunta y no con mala onda. Los conozco a ambos y me caen bien, nunca tuve problemas con ellos.



‘LA VERDAD SALE A LA LUZ’

Karla, Arturo Chumbe comentó que Chabelita le fue ‘infiel’ a su pareja con Christian, ¿qué opinas?

¡Cómo van hablar así de una señorita de su casa! Que a las 12 de la noche tiene que entrar, como la Cenicienta, porque sino la castigan.



Dijo que era un ‘secreto a voces’, ¿te llegó el rumor?

Pero si yo era la loca, la que mentía y hablaba cosas que no son.



¿No te sorprende la revelación?

Nunca me sorprendió y menos ahora. Sé qué tipo de persona es esa mujer, pero Chumbe se ha demorado tres años en hablar.



Dijo que Kervin lloró, también debió ser duro para ti...

Solo puedo decir ‘gracias, Dios’, porque tarde o temprano la verdad sale a la luz y sobre Kervin, pues que debió hablar en su momento, pero le faltaron pantalones.



MUDA

Enterada de lo que expresó Chumbe, Isabel Acevedo evitó ahondar en el tema.



“No sé nada... ¡Por Dios! No tengo ningún comentario de eso”, expresó.