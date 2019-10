Chabelita reveló que Christian Domínguez paraba en el gimnasio y le ocultó que Pamela Franco también entrenaba ahí

¡Lo hundió! Isabel Acevedo contó su verdad en 'En Boca de todos' y reveló que Christian Domínguez , en las últimas semanas de su relación, le ocultaba cosas que hicieron que ella empezara a sospechar. Contó que descubrió que el cumbiambero borraba sus conversaciones de su celular y recién se enteró que paraba en el gimnasio cuando Pamela Franco empezó a frecuentarlo.



En 'En Boca de Todos', Isabel Acevedo sostuvo que tras el fin de su relación con Christian Domínguez se ha enterado de varias cosas que en un inicio no pensaba que podía pasarle a ella, pero que aceptó al cantante con todos los problemas o la 'mochila' que él cargaba.

Sobre el ampay de Christian Domínguez y Pamela Franco fue la gota que derramó el vaso. "Eso fue como que confirmó algunas sospechas que yo tenía, por el hecho que él también paraba en el gimnasio. Él nunca me mencionó que ella entrenaba ahí".



Asimismo, Isabel Acevedo sostuvo que Christian Domínguez "me escondía las cosas, no me decía, no sé, por temor a que yo me moleste" y que incluso tuvo una conversación con el cantante.

"Yo siempre le decía, si tú tomas la decisión de estar con otra personas, se acabó el amor, yo quiero que tú me lo digas. Le dije te puedo perdonar, terminar bien, pero que me lo digas, y no que me mientas o que yo me entere por otras personas, eso es peor".