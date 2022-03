Isabel Acevedo se las cantó claritas a Christian Domínguez, luego que el cumbiambero asegurara, en América Hoy, que terminó su relación con ella porque quería interponerse entre él y su hijito con Karla Tarazona.

En una reveladora conversación con Magaly Medina, ‘La Chabelita’ aseguró que fue ella quien dio por terminada su relación con el cantante porque se cansó de ‘cargar su mochila’, repleta de problemas, entre los que destacó sus misiles con Karla Tarazona.

La bailarina también comentó que el día del ampay con Pamela Franco, recién se enteró que Christian Domínguez había decidido hacer público el término de su relación, sin consultarle. Asimismo, comentó que fue a recoger sus cosas del departamentó del Wachimán y encontró el reloj de Pamela Franco.

Chabelita estuvo acompañada por su abogado, quien resaltó que el músico la amenazó esta mañana y que tomarán acciones legales en su contra. Luego de ello, Isabel Acevedo aprovechó para mandarle un contundente mensaje a su ex pareja.

“Christian Domínguez, ya basta, deja de hablar de mí. Yo soy mujer, tengo una mamá, tengo una hermana, tengo una familia. Ya estoy harta, yo ya estoy con una pareja nueva, yo ya he comenzado mi vida de la mejor manera, yo ya quiero que me dejes en paz, nada más, quiero mi tranquilidad, ya acabé tu historia hace tres años y seguir hablando de este tema de verdad que a mí me pone mal”, dijo entre lágrimas.

