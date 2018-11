"Isabel Acevedo siempre será la otra", aseguró Janet Barboza sobre la relación que lleva con Christian Domínguez. 

Janet Barboza dijo que Isabel Acevedo, ‘Chabelita’, llevará el título de la ‘otra’ hasta la tumba y defendió la actitud de Karla Tarazona, al criticar el comportamiento de los padres de sus hijos, quienes no comparten tiempo con ellos.



“Cuando se trata de nuestros hijos se deben usar todas las vías necesarias para que se nos escuche y llamar la atención. Karla es una leona y siempre buscará lo mejor para ellos, porque para los padres siempre es fácil desligarse de los hijos cuando empiezan otra relación”, comentó la ‘Rulitos’.



En el caso de Christian Domínguez, Karla ha dicho que no fue ni al bautizo...

Eso me llama mucho la atención, porque Christian siempre intenta proyectar una imagen de persona seria, empresario y responsable. La versión de Karla lo deja mal parado, al decir que no está en momentos importantes de su hijo.



Algunos afirman que su pareja, ‘Chabelita’, ha influido mucho...

Para desgracia de ‘Chabelita’, mientras Karla viva siempre será la otra. Hasta en su lápida dirá que fue la otra, siempre la otra, como la canción de la ‘Muñequita Sally’. Recordemos que Karla la acogió en su casa, le dio ropa y tantas cosas más.