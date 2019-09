Chabelita sobre supuesta infidelidad con Christian Domínguez: "Él me dijo que ya había terminado su relación anterior"

Isabel Acevedo habla claro. La bailarina, quien es pareja de Christian Domínguez, brindó una extensa entrevista al programa Domingo al Día tras ganar el concurso 'Divas'. En ella, no solo habló de su pasión, de su centro de belleza sino también de la supuesta infidelidad a Karla Tarazona.

Cuando el reportero le consultó cómo es que nació su relación con el cumbiambero, la 'Chabelita' contó que ellos pasaban mucho tiempo juntos en los ensayos de El Gran Show.

"En la última temporada nos veíamos casi siempre. No imaginé enamorarme de él o estar con él ni nada porque -como saben- yo estaba en otra relación. Al final nos fuimos conociendo, empezó a fluir, empezamos a salir", declaró Isabel Acevedo.

Además, aclaró que cuando ella aceptó salir con el cantante, él le dijo que su relación con Karla Tarazona había terminado completamente. Sin embargo, desconoce si Domínguez le dijo la verdad o no, pero no se sentaría a hablar con Karla Tarazona para aclarar nada.

"Él me había comentado que ya había terminado su relación anterior y ya, y nos dimos la oportunidad. "Yo no sé si ella inventa. Christian me decía una cosa y no sé cómo lo habrá manejado con ella. Por eso yo tampoco me he sentado a hablar con ella y, tampoco lo haría. Estoy tranquila, con mi conciencia limpia y eso es lo principal", señaló.

Hay que recalcar que las declaraciones Isabel Acevedo se grabaron antes de la emisión de El Valor de la Verdad de Karla Tarazona. En el programa, la expareja de Christian Domínguez manifestó que la bailarina dejó una prenda íntima en la maleta del cantante cuando ambos continuaban siendo pareja.