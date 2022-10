La bailarina y empresaria Isabel Acevedo pronto cumplirá año más de vida y nos contó que se siente muy feliz al lado de su pareja Rodney Rodríguez, con quien tiene ocho meses de relación y ya han hablado de comenzar a convivir en un futuro.

Isabel, ¿cómo va tu relación con Rodney?

Muy bien, pero cada vez es más difícil estar lejos. Hace unas semanas nos encontramos en México y ahora falta pocos días para volvernos a ver. La verdad, no subo muchas cosas a redes sociales con ‘Rod’ porque no deseo exponer a mi pareja.

¿Celebrarán juntos tu cumpleaños?

Sí, mi cumpleaños es el 7 de noviembre. Él me quiere sorprender y no sé en qué parte del mundo lo pasaremos. Este será un cumpleaños diferente lejos de mi familia y amigos, pero junto a mi ‘bebecito’.

Rodney vive hace 23 años en Estados Unidos, ¿han pensado en la convivencia?

Bueno, sí, ese será el siguiente paso, pero estamos dejando que todo fluya. Lo hemos conversado, pero ahora tengo que aprovechar que estoy con trabajo.

¿Primero vas a organizarte en cuanto a tu trabajo y proyectos para tomar una decisión?

Exacto, igual ya vamos un año saliendo. Cómo pasa el tiempo tan rápido, me siento muy feliz y creo que eso se ve.

¿Cuánto tiempo llevan saliendo oficialmente?

Ocho meses, pero ya nos vamos para los 9. Tenemos una relación donde hay mucho amor, respeto y me siento tranquila.

‘CHABELITA’ PARCHA A RICARDO RONDÓN

Recordemos que hace unos días Ricardo Rondón no tuvo reparos en decir que la pareja de Isabel Acevedo que es “feo”, mientras la Chabelita estaba presente en el set de ‘En Boca de Todos’.

“Chabelita yo sé que el amor es ciego (…) Dejémonos de hipocresías, tu podrás estar enamorada de Rodney, pero el tipo es feo”, expresó el conductor de ‘En boca de Todos’.

Ante ello, la Chabelita no dudó en cuadrar al conductor de TV por decir eso en señal abierta. “¿Tu eres Brad Pitt? (…) No voy a soportar esto, es una falta de respeto, me parece malazo que me digas eso en vivo todavía”, expresó.

Pero todo no quedó ahí, Rondón afirmó que si no respetaba su opinión se podía ir, y la bailarina reaccionó. “Dios mío eres un huachafo Rondón (…) Por eso no le he traído un regalo”, expresó.