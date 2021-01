FUERTE DENUNCIA. Durante su presentación en el programa, Sábado Deluxe, Francisco Rivera, más conocido como Kiko Rivera, hijo de Isabel Pantoja, se despachó a sus anchas contra su madre, a quien acusó de actitudes xenófobas contra su hija adoptiva, María Isabel Pantoja.

Entre las acusaciones que hizo Francisco Rivera destaca que su madre insultaba con insultos xenófobos a su hija adoptiva. El joven músico no quiso entrar en detalles porque no quería ser hiriente con su hermana.

“Muchísimos comentarios despectivos, no quiero decirle porque le voy a hacer daño. No lo voy a decir, soy testigo, no me lo han contado. Yo lo he visto. Sí, hace referencia a un lugar muy conocido del Perú, es muy despectivo”, menciona.

Kiko Rivera indica que huyó de su casa porque su madre y su tío tienen actitudes poco amables con María Isabel Pantoja. Además, el músico menciona que la cantante expresó estar arrepentida de haber adoptado a Chabelita.

Hijo de Isabel Pantoja denuncia que su madre trata con insultos xenofóbicos a Chabelita-TROME