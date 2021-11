El actor Ismael La Rosa se pone en la piel de ‘José Cayetano’ en la serie ’Los otros libertadores’, que se emite hoy por Latina a las 7:00 de la noche y afirma que esta es una producción de calidad internacional.

“Mi personaje se llama José Cayetano y es un comerciante adinerado, criollo y financia las campañas del ejército patriota. Con su esposa Juana de Dios Manrique (Andrea Luna) crea una red de espionaje y José Olaya (Pietro Sibille) es parte de todo esto llevando las misivas (cartas) al Real Felipe y de ahí a otros lugares para poder dar paso a que entre el ejército libertador”, contó

¿Cómo espectador que te parece esta producción?

A mí me parece que es un extraordinario primer intento de comenzar a hacer producciones de otro nivel. Definitivamente tenemos productores y directores con los que además he tenido la fortuna de trabajar en el extranjero como Agustín Restrepo y Andrés Santamaría, así que la realización ha sido muy buena, ha venido gente que realmente conoce lo que es la producción en el mercado internacional, lo cual a mí me parece extraordinario.

Este puede ser el inicio para que se conozca el talento peruano en otras partes del mundo.

Por supuesto. Mira una de las razones por la que Virna y yo regresamos a Perú, después de haber estado trabajando más de 12 en el extranjero es para poder poner nuestro granito de arena, en aportar un poco en la promoción del arte, la cultura, el entretenimiento. Siempre estuvo en nuestra mira tener una productora para empezar a generar contenidos, no solo ficción también programas de televisión. Tenemos todos los ingredientes para poder ser una meca para las producciones de nivel internacional.

Entonces, ¿qué es lo que nos falta?

Nos falta, por ejemplo que podamos entrenar gente en lo que es la post- producción, incentivos fiscales y el apoyo de los canales y que estos estén dispuestos a arriesgar como lo está haciendo Latina. Por eso digo que ‘Los otros libertadores’ debe ser la punta de flecha, la punta del iceberg y que vengan más producciones, apostar no a corto plazo, no a la inmediatez de que necesito el rating ahorita porque sino no hago más producciones. Hay que apostar para convertir a Perú en una industria de audiovisuales de un nivel internacional.

Esta noche se estrena el capítulo de José Olaya en la serie 'Los otros libertadores'

Algunos dicen que ‘Los otros libertadores ' es una historia local y no tendría pegada en el extranjero.

Por ejemplo ‘Vikingos’ es una serie recontra local, pero ha sido mundialmente famosa. Al final lo que a la gente le gusta es ver una historia bien contada y bien producida.

