Ismael La Rosa: “Esperamos que Perú se posicione de manera internacional como meca de producciones”

Con un nivel de producción cinematográfico internacional y con el staff de actores nacionales más ambicioso de los últimos años llega a las pantallas de Latina Televisión “Los Otros Libertadores”, la serie que narra la historia gloriosa de María Parado de Bellido, Tupac Amaru II, Mariano Melgar, José Olaya y Mateo Pumacahua, quienes tuvieron conflictos por la libertad de nuestro país.

Dentro de dicho reparto actoral se encuentra Ismael La Rosa, actor peruano con una gran trayectoria nacional e internacional y quien hizo una pausa para conversar con TROME sobre sus sensaciones tras pertenecer a esta gran proyección histórica en pleno 200 años de independencia de nuestro país. Así. también habló sobre sus proyectos personales.

¿Qué tal la experiencia de formar parte en una novela de historia llamada “Los otros libertadores”?

Definitivamente estamos muy emocionados. Es una superproducción, ya era hora que en el Perú se hagan producciones a nivel internacional. Yo he vivido 12 años en el extranjero junto con Virna Flores trabajando en grandes producciones, y poder ver en el Perú que se están haciendo con tanto cuidado una historia con un guion extraordinario, basándose en nuestra historia y un reparto actoral increíble y un grupo de director, productor y que tienen experiencia en el extranjero como lo son: Andrés Santamaría, Agustín Restrepo e Ivette Rivero. Es una felicidad enorme y esperemos que esta sea la ocasión que el Perú se posicione de manera internacional como una meca de las producciones audiovisuales.

¿Y más aún se estrena en los 200 años de independencia?

Y justamente estamos rememorando a los libertadores olvidados en pleno bicentenario. Definitivamente, algo que tenemos que rescatar es que el Perú tiene que valorarlo sobre todo nuestras autoridades, es que la ficción, películas o series, permiten exponer al Perú en otros lugares del mundo. Eso nos permite tener más turismo y divisas. Hay que invertir en la ficción para crear producciones audiovisuales de altísima calidad que nos va a permitir que el Perú sea conocido en todo el mundo.

¿Y grabar en pandemia ha sido más difícil?

Ha sido bien complicado, porque es desde llegar y que te metan el hisopado y te deja medio chueco. Luego, con el riesgo siempre de contagiarte porque a la hora de grabar tienes que quitarte la mascarilla y los protectores faciales. Pero, definitivamente, se cuidaron todos los protocolos y se trabajó con un nivel de calidad y de supervisión impecable.

¿Esta producción “Los Otros Libertadores” te agarra con una increíble trayectoria actoral?

El próximo año cumplo 25 años de carrera actoral. Imagínate, inicie en la “La Rica Vicky” en esta casa televisiva “Latina” y después de haber vivido el mayor tiempo de nuestra carrera afuera trabajando en Telemundo, Televisa , Univisión, Nickelodeon, etc. Definitivamente regresar aquí ha generado un montón de emociones y entrar a una producción de corte internacional, pero hecha en el Perú, estoy seguro de que va a dar que hablar y yo como actor me siento feliz, porque desde que llegue a Perú, para tratar de apoyar con los diferentes proyectos como “Academika” y la productora audiovisual que tenemos, nos ha permitido actuar después de siete años, ya que estuvimos conduciendo, pero uno extraña actuar.

¿Cuéntanos sobre tu personaje en “Los otros libertadores”?

José Cayetano Luna de Zegarra, es uno de los que financia a los patriotas con José Olaya. Estoy en ese episodio de José Olaya y él lo convence para que llegue las misivas de un lado a otro. Entonces, va financiando con otros comerciantes las últimas instancias.

¿Algún consejo a los jóvenes que ven en ti un referente como actor?

Definitivamente que sigan sus sueños. Es importante hacer lo que tú amas. El día que yo sienta que empiezo a trabajar , ese día renuncio, porque uno tiene que hacer las cosas con amor y pasión. Tus sueños siempre se pueden hacer realidad si pones mucho trabajo, mucha pasión, mucha perseverancia y gratitud. Estudia, prepárate y fluye con los proyectos que se te van encaminando.

¿Cuál ha sido el momento más complicado como actor?

No sé si usaría ese término. Cada momento ha sido maravilloso desde trabajar en Colombia, México. Estados Unidos o el Perú siempre he agradecido por cada instante que vivo. He tenido escenas muy difíciles desde un atropello o me he tenido que rodar las escaleras en alguna novela porque lo he hecho yo, ya que a mí me gusta grabar mis propias escenas. Soy una persona que aprendió de a pocos. Empecé sin haber estudiado actuación y aprendí en el proceso.

¿Y cuál ha sido el personaje más enriquecedor que realizaste?

Todos los papeles te dejan algo. Yo te puedo decir personajes muy importantes que han marcado hitos en mi vida. Por ejemplo Gonzalo Villarán de La Rica Vicky, fue mi primer protagónico en mi primera novela. Después, Miguelón en María, Emilia, Querida fue otro papel principal juvenil donde repetí pareja con Virna, que fue una novela que dio mucho que hablar en España y otros países. Luego, Iván de “Gata Salvaje”, que fue una de las novelas más vendidas alrededor del mundo. Pero definitivamente este personaje de José Cayetano es muy lindo porque forma parte de la historia del Perú.

¿Cómo saliste adelante en la pandemia?

Ha sido dura para todos. Tanto así que nosotros ya estábamos por lanzar “Contenedores” en un lugar céntrico en Lima. Llegó la pandemia el mismo día de mi cumpleaños, el 16 de marzo y no logramos hacer en ese momento lo del parque, pero sirvió para realizar “Academika”. La verdad uno termina fluyendo en la vida y tiene que agradecer hasta los momentos difíciles y sacar un aprendizaje de lo que uno vive. Tenemos que estar dispuesto a aprender, crecer y cambiar.

¿Qué aprendiste tú con la pandemia?

Desde tener paciencia, tolerancia y confiar en el orden divino. Porque lo que tiene que suceder será.

¿En qué nuevos proyectos te vamos a ver?

Estamos armando una serie o un programa de televisión como productora. Aparte, estamos como “Academika”, plataforma educativa que ayuda a prepararse a ingresar a la universidad, a más de 135 mil familias porque creemos que la mejor vacuna contra la corrupción, pobreza, desigualdad es con educación.

¿Y cómo pueden acceder a esa preparación?

Es fácil, pueden ingresar a Academika,pe y la inscripción es totalmente gratis.

