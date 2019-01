Ismael La Rosa y Virna Flores detallan el secreto para mantenerse 21 años como pareja 

Ismael La Rosa y Virna Flores contaron que han cumplido 21 años juntos, de los cuales 10 llevan como esposos, y se sienten más enamorados que al principio. Además, hoy inauguran su espacio cultural ‘Kontenedores’ en el boulevard de Asia.



“Ya son 21 años que tenemos como pareja, toda una vida, y pensar que todo empezó cuando trabajamos en la novela ‘La Rica Vicky’ y aquí estamos creciendo con nuevos proyectos, más enamorado que nunca de mi esposa”, dijo Ismael La Rosa.

​

En tanto, Virna Flores agregó que el amor que se tienen es muy grande y se basa en la comunicación y el respeto.



Ismael, ¿ustedes son inseparables?

Creo que más que eso, nos complementamos mucho. Ahora que estamos lanzando ‘Kontenedores’, yo me encargo de la parte creativa y ella de la administrativa, entonces, funcionamos como equipo.



¿Tienen planes de volver a la televisión?

Tenemos muchas ganas de hacer algo de ficción, pero no se han dado las condiciones. Sin embargo, del extranjero nos convocaron, pero no aceptamos porque se cruza con ‘Kontenedores’, que este año llega con una propuesta más integral, con teatro, música, gastronomía, feria artesanal, espacios de juegos y realidad virtual.

Hace poco se emitió en televisión su película ‘Desaparecer’.



¿Piensan hacer otro filme?

Sí y estamos analizando, porque después de ‘Desaparecer’ mi esposa se lo toma en serio y no la encuentro (ríe).