Muy afectada. Así se siente la expareja de Luisito Caycho, la ‘ratona’ Itamar Menjívar , quien anunció que demandará penalmente a algunos futbolistas por ser los responsables de la difusión de un video íntimo suyo que viene circulando en redes sociales.

Itamar, debes estar bastante consternada por tu video íntimo que circula en redes sociales...

Sí, pero no puedo dar declaraciones porque es un tema legal.

¿Es verdad que en el video también sale un conocido futbolista?

Así es, pero él no puede tomar medidas legales cuando es el autor de todo esto.

A él se le ve grabando con un celular. ¿Lo denunciarás?

Claro. Estoy siendo asesorada por cuatro abogados, tengo el respaldo de mi familia, pero no puedo dar más detalles. Estamos viendo la manera de que pague por el daño que me ha hecho.

¿Llegarás hasta las últimas consecuencias?

De todas maneras, porque no sería la primera vez que se involucra en un tema así. Además, no iré en contra de una persona, sino de varias, de algunos futbolistas.

¿A quiénes más vas a demandar?

Llegaré hasta el último, porque ese video fue (grabado) cuando tenía 17 años, era menor de edad. Cuatro años después me enteré de su existencia, no me acordaba de nada, es un tema muy delicado y ya saldré a hablar con papeles (demandas) en la mano.