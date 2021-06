La actriz mexicana Itatí Cantoral , quien popularizó la frase ‘maldita lisiada’, arribó el miércoles, a nuestro país acompañada de sus tres hijos, y esta madrugada se trasladó al Cusco para realizar un city tour por ‘el ombligo del mundo’ y en breve viajará a Machu Picchu.

Itatí Cantoral, quien hace 26 años dio vida al personaje de ‘Soraya Montenegro’ en la telenovela ‘María, la del barrio’ (que protagonizó Thalía), cumplió la promesa que les hizo a sus hijos de traerlos a nuestro país y viajar con ellos al Cusco, pues tiempo atrás ella estuvo en la Capital Arqueológica de América y se enamoró de la ciudad y su historia.

La estancia de Itatí Cantoral y sus hijos en el Cusco se prolongará hasta este sábado, fecha en la que sus hijos regresarán a México para reencontrarse con su padre, el actor Eduardo Santamaría mientras que ella retornará a Lima el domingo a primera.

Antes de trasladarse a Cusco, Itatí se encontró en Lima con su compatriota, la actriz Cynthia Klitbo, quien llegó a nuestro país hace unos meses, con su hija Elisa Lira, para participar en la serie peruana ‘Junta de vecinos’ que pronto se emitirá en nuestra pantalla chica.

LA MALDITA LISIADA

La visita de Itatí a nuestro país obedece a que este domingo, grabará en un hotel de Miraflores, el spot de Radiomar en el que recreará la escena de ‘La maldita lisiada’ al lado de Susy Díaz, quien personificará a la lisiada. Además, para el rodaje de este comercial, la actriz de 46 años, lucirá el vestuario que llevó en la icónica escena de la telenovela que grabó hace 26 años.

Para dicho comercial, Itatí Cantoral y Susy Díaz, empezarán el rodaje muy temprano en una suite que se ha alquilado especialmente para esta producción que culminará con un baile de las artistas que tendrán un punto en común, escuchar la ‘salsa de hoy, salsa de siempre’ de Radiomar.

LA HISTORIA DE LA FAMOSA FRASE

IItatí Cantoral fue invitada al programa de la cadena radiofónica, W Radio y contó que su hija de 12 años tiene compañeras de la escuela que la reconocen por la frase más famosa del programa.

Ante esto, le preguntaron si esta expresión había sido escrita por los guionistas o si había sido una ocurrencia suya para el personaje.

“Estaba escrito, fui dirigida por Beatriz Sheridan. Yo tenía en aquella época 20 años, entonces era bastante joven, entonces no tenía ese... ni me dejaban tampoco cambiar los textos”, aclaró la famosa.

Al ahondar un poco más acerca del tino de los escritores para darle esta frase y volverla muy famosa, aseguró que se trataba de un asunto divino: “Fue algo que vino de Dios. Estas como grandes cosas que son inexplicables, que dices ¿pero cómo?”.

“Si lo hubiera planeado, como he planeado otros éxitos de mi carrera y no se me han dado tal cual. O sea, tú puedes planear muchas cosas y entregar muchas cosas y todo, pero la última palabra que te da ese hit, ese éxito que te distingue de los demás, sí es un halo divino”, aseguró.

