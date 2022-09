Valeria Florez y Andrea Arana se despacharon con todo contra Ivana Yturbe, luego que una diseñadora trujillana la acusara de demorar en el pago de unas botas que le compró, no devolverle a tiempo una cartera que le prestó y rematar a dos soles un elaborado vestido que le mandó hacer con urgencia.

“Ni la reina de España se atrevió a tanto. No es posible que esté tanto por las nubes. La gente la está llamando de sobrada para arriba ahorita, está quedando mal ante todas las personas, ante todos los diseñadores, por soberbia”, acotó Valeria indignada este jueves en su programa, ‘Un día en el mall’.

Por su parte, Andrea aseguró que no solo se trata de un tema de soberbia, sino también de irresponsabilidad, frescura y conchudez. “Vemos a una diseñadora que está emprendiendo, que quiere triunfar... le pareció oportuno darle un vestido a menor precio, hacerle el favor de comprarle unas botas con su propio dinero y no solo eso, prestarle una cartera para que ella complete su look, y qué tiene a cambio, no la mencionó en redes y se demoró meses en pagarle los 125 solcitos... encima, todo un escándalo para devolver algo que no le pertenece. A mí me parece una falta de respeto, una bajeza total” , dijo indignada.

IVANA YTURBE BLOQUEÓ COMENTARIOS

Además, ambas conductoras de UDELM revelaron que Ivana Yturbe decidió bloquear los comentarios del video que subió vistiendo el vestido que le confeccionó la diseñadora trujillana, para evitar las críticas. “La frescura en su máximo esplendor, que conchudez más grande”, lamentó Andrea, mientras Valeria Florez pidió respeto para el trabajo de las personas.

Finalmente, sacaron a la luz las decenas de comentarios que recibió la ‘princesa inca’. “Tacaña’, ‘devuelve las cosas que te prestan’, ‘una seguidora menos’, ‘tiene para las Balenziaga pero no para pagar, ahí te regalo un solcito de humildad’, ‘rataza’, ‘deberías pedir disculpas al menos. Chao, no deseo seguir a una persona como tú', ‘no deberiamos seguir a esta clase de persona’, fueron algunas de las críticas que le lanzaron.

Andrea Arana y Valeria Florez arremetieron contra Ivana Iturbe por maltratar a diseñadora trujillana. Video: Un día en el mall

