Ivana Yturbe sobre el anillo de 5 mil dólares que le dio Jefferson Farfán: "Los regalos no se venden ni se regalan"

¡Se confesó! Ivana Yturbe indicó qué hizo con el anillo de 5 mil dólares que le regaló Jefferson Farfán en el último verano, el cual lució la modelo en los lujosos yates cuando viajaba con el futbolista.

En el programa 'En Boca de Todos', Ivana Yturbe fue consultada sobre el anillo que le dio Jefferson Farfán. La modelo sostuvo que lo tiene "bien guardadito" en un cajón.



Sin embargo, los conductores del programa le preguntaron por qué no hacía algo con el anillo y aún lo mantenía como un recuerdo. Ivana Yturbe sostuvo que es un "regalo y ahí está".



"Los regalos no se venden ni se regalan'', dijo Ivana Yturbe, causando sorpresa a los conductor de 'En Boca de Todos'.



Para Ivana Yturbe es común guardar regalos, pues mencionó que aún tiene los regalos que Mario Irivarren le hizo cuando mantenían una relación.



''¿Alguno es especial? Ahí los tengo todos guardados. Creo que una de las cosas más lindas que me dio fue una sopresa por mi cumpleaños y la voy a guardar acá'', sostuvo Ivana Yturbe, poniéndose la mano al pecho.



Finalmente, los conductores de 'En Boca de Todos' repreguntaron a Ivana Yturbe dónde puso los regalos de Mario Irivarren y Jefferson Farfán, a lo que la participante de Esto es Guerra sostuvo que están guardados por separado.