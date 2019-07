¿Todo fue por canje? Mario Irivarren aclara por qué fue al restaurante de su ex Alondra García Miró sin Ivana Yturbe

Mario Irivarren llamó la atención al visitar el restaurante 'Mercatto Verde', propiedad de Alondra García Miró, en San Isidro. Lo que llamó la atención fue la ausencia de Ivana Yturbe.

Según contó Karen Schwarz, ella tenía la información de que ambos participantes de Esto Es Guerra habrían tenido una fuerte discusión el último viernes, lo que habría causado que pasen el fin de semana separados.

Mario Irivarren decidió explicar su presencia en el restaurante de su expareja, Alondra Gacía Miró. Según contó el excombatiente, su mejor amigo es socio de la empresa que está en el segundo piso de Mercatto Verde, Baldorria Concept Store.

"Uno de los socios del local, no del restaurante, sino del segundo piso, es uno de mis mejores amigos que, a su vez, es la pareja de Alessandra, socia de Alondra. Entonces el motivo de mi visita se debe a eso, a apoyarlo y a saludarlo", declaró Mario Irivarren.

Mario Irivarren sobre Mercatto Verde

Además, el participante de Esto Es Guerra aprovechó las cámaras para recomendar la comida del restaurante de Alondra García Miró. Según Mario Irivarren, él comió varios de los platos de la carta pues estuvo al menos 3 horas en el local.

"Cuando un amigo abre el negocio, hay que ir a apoyar. He colaborado y lo recomiendo, está muy bueno el restaurante. No me crucé (con Alondra) Hay una relación de 'hola' y 'chau'. Si se hubiera dado el caso, la saludaba, pero no estaba", indicó el chico reality.

Además, Mario Irivarren justificó la ausencia de Ivana Yturbe. Según dijo, tuvo una pijamada con Luciana Fuster y no asistió al restaurante. Sin embargo, pensaba volver a asistir junto a ella pues le pareció muy buena la comida.

"Ella tenía un 'lady's night'. Yo le he dicho que vayamos porque la comida está muy buena", finalizó Mario Irivarren.