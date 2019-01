Ivana Yturbe estuvo bailando en el box de Paolo Guerrero una semana antes de viajar a Trujillo con Jefferson Farfán

Melissa Klug estuvo como invitada en el programa 'Magaly TV, la firme' para hablar por la polémica entre Jefferson Farfán, Ivana Yturbe y Mario Irivarren tras el ampay de la modelo en el carro de su ex, mientras conversaba con el futbolista.

Con lo que no contaba Magaly Medina es que Melissa Klug revelara que se encontró con Ivana Yturbe el 23 de diciembre en una discoteca de Barranco. En esa oportunidad, se cruzó con la modelo, quien le preguntó por qué la odiaba.

Pero lo que más llamó la atención de todos fue cuando la chalaca contó que en aquella oportunidad, Ivana Yturbe estaba en el box de un futbolista, pero no Jefferson Farfán, quien también estaba presente.

Según Melissa Klug, Ivana Yturbe estaba en el box de Paolo Guerrero con otras amigas más. En tanto, Jefferson Farfán se encontraba en otro ambiente, con otro grupo de amigos. La chalaca no quiso contar en qué circunstancias vio a la modelo con el 'Depredador' pues señaló que eso no le competía.

"El último domingo, 23 de diciembre, me la encontré a Ivana en Barranco Bar en el baño. Ella estaba mío en un box con Paolo (Guerrero) al frente. Yo no sé cómo es esa relación (con Jefferson) y la verdad ni sé cómo empezó y la verdad tampoco me interesa", declaró Melissa Klug.

Fue en ese momento que la chalaca contó que Ivana Yturbe le preguntó por qué la odiaba, por su amistad con Samahara Lobatón. Melissa Klug indicó que en ese momento le preguntó por Mario Irivarren, pero ella no supo qué decir.

"Salimos del baño y ella se fue al box de Paolo y yo me quedé en el mío. Yo estaba en lo mío. Ehm... (cuando le preguntan si Ivana estuvo coqueteando con Paolo) yo estaba al frente. Es que, él estaba rodeado de varios amigos y amigas y bastante gente. Y ella es una chica guapa, atractiva, entonces ¿a qué hombre no le va a gustar Ivana?", declaró Melissa Klug.