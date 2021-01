Valeria Piazza, amiga íntima de Ivana Yturbe, dio detalles del próximo matrimonio de la modelo con Beto Da Silva, luego de que ambos se comprometieran el pasado 28 de diciembre.

Resulta que Valeria Piazza estuvo en el bloque de Espectáculos de América TV juntos a ‘Choca’ Mandros y comentaron acerca del futuro de Ivana Yturbe con Beto Da Silva.

Al respecto, Valeria Piazza indicó que Ivana Yturbe y Beto Da Silva ya tiene fecha para su matrimonio y será más pronto de lo que muchas personas puedan imaginar.

“No sabes lo feliz que está. Ya hay fecha para el matri, no les puedo decir la fecha, pero me he sorprendido porque ya estoy viendo mi vestido para el matrimonio. Están superfelices, regresan en dos días para acá”, indicó la ex Miss Perú.

“Le dije ¡qué! ¿Te casas ya? Se casan pronto. Él a trata como una reina, la trata tan lindo. Ivana se lo merece, están en una relación muy madura porque los dos han venido de otras relaciones”, precisó Valeria Piazza.

TROME | Ivana Yturbe y Beto Da Silva se casarán pronto, revela Valeria Piazza