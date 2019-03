"Ivana Yturbe es una chica joven y se equivoca", indicó Jazmín Pinedo

“Se equivoca y tendrá que aprender de sus errores”, dijo la conductora Jazmín Pinedo, al ser consultada sobre el ampay que protagonizó su amiga, la modelo Ivana Yturbe, a quien se le vio nuevamente junto a su expareja Mario Irivarren, y posteriormente anunciar el fin de su relación sentimental con Jefferson Farfán.



“A ella (Ivana) la puedo aconsejar, pero las pocas veces que lo he hecho nunca me ha hecho caso, pero bueno, es una chica joven, se equivoca y tendrá que aprender de sus errores”, indicó la figura de Latina.



¿Quedaste sorprendida con el ampay?

Un poco confundida, la verdad.



¿Le tenías fe a su relación con Jefferson?

No lo había ni pensando porque no soy su mamá ni su tía para darle cierta venia. Ella ya tiene que tomar sus decisiones por sí sola. La gente asume que porque la conozco, puedo tener información de lo que viva, sienta o pase, pero muchas veces no puedo ni saber lo que pasa por la cabeza de Gino Assereto, que es mi pareja y vive conmigo.



¿Ivana no se ha molestado contigo por el hecho que tocan temas de ella en ‘Mujeres al mando’?

Ella y la gente que ha tratado conmigo más de cinco veces, sabe muy bien cómo pienso y cómo soy. Lastimosamente cuando te mueves en este medio estás expuesto a las opiniones de la gente, probablemente algunas cosas te gusten y otras no te agraden, pero si haces cosas y luego van a terminar expuestas, tienes que saber lo que se viene después.