Ivana Yturbe y el 'Chino Take' tuvieron una relación, reveló Melissa Klug 

Melissa Klug reveló anoche que Ivana Yturbe tuvo una relación con el ‘Chino Take’, amigo de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, y que el mes pasado la modelo estuvo en el box del ‘Depredador’ y a los pocos días se supo que se estaba conociendo con el padre de sus hijos.



“Conocí a Ivana en un reality en el 2016, salíamos juntas y le presenté al ‘Chino Take’, ellos estuvieron un tiempo. No sé si en ese momento seguía con Mario (Irivarren), pues ellos terminaban y volvían. Pero luego se hizo amiga de mi hija Samahara, y no me gustó, porque tiene apenas 16 años y a ella la conozco muy bien”, dijo en ‘Magaly TV, la firme’.



Luego, la ‘Blanca de Chucuito’ añadió que el 23 de diciembre asistió a una discoteca barranquina y se encontró en el baño con Ivana Yturbe.



“A Ivana la encontré el 23 de diciembre en ‘Barranco Bar’, nos cruzamos en el baño y me dijo: ‘por qué me odias’. Yo estaba en un box con mis amigos, y ella en el de Paolo Guerrero. Y Jefferson estaba en otro con sus amistades”, narró.



Melissa Klug también contó que le sorprendió saber que a los pocos días de ese encuentro se supo que Jefferson Farfán e Ivana Yturbe se encontraban juntos en Trujillo y que se estaban ‘conociendo’.



“No sé si eso habrá sido motivo del distanciamiento entre ellos (Paolo y Farfán), deben tener sus razones, si se han peleado no creo que sea por una chica. Yo creo que Jefferson, a sus 34 años, es una persona madura y sabrá elegir una persona para compartir su vida y presentarle a sus hijos”, precisó.



IVANA: SABE TODO DE MÍ



En tanto, Ivana Yturbe descartó que le haya sido infiel a Jefferson Farfán, tras un ‘ampay’ grabado el 3 de enero, donde se la ve en el auto de Mario Irivarren.



“No estaba escondida en el auto, estaba pasando un tema médico que involucraba a Mario y a mí. Jefferson sabía dónde estaba, sabe todo lo que hago desde que me levanto hasta que me voy a dormir”, contó Ivana Yturbe en ‘Válgame Dios’.



Al ser consultada, si es que tuvo un aborto involuntario, no lo negó y, acotó, que ‘no se lo desea a nadie’.



Finalmente, dijo que tanto ella como Jefferson Farfán estaban conscientes de que iban a pasar cosas para ‘destruir’ lo que estaban formando.



Por otro lado, en redes sociales se burlaron de Jefferson Farfán y hasta lo calificaron de ‘cornudo’.