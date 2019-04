'Chiquito' Flores confesó que vio llorando a Ivana Yturbe por Mario Irivarren

Juan ‘Chiquito’ Flores cree que Ivana Yturbe sigue enamorada de Mario Irivarren, pues la ha visto ‘llorar’ por él y por eso su relación con Jefferson Farfán no funcionó porque ‘el primer amor nunca muere’.



“Es un tema complicado (el de Jefferson e Ivana), porque amor de lejos, felices los cuatro. Cuando estuve en un concurso de baile, ella decía que estaba enamorada de Mario, creo que el primer amor nunca muere. (Jefferson) la puede hacer feliz con su dinero, pero el amor (de corazón) es diferente”, sostuvo el exfutbolista, que se vistió de ‘Chuto elegante’ para participar este domingo 7 de abril en ‘El Segundo Mundial de la Tunantada’, en el Coliseo de Puno en Ate.



¿Crees que aún hay amor entre Mario e Ivana?

Sí, la he visto llorar por él hace dos años. De la noche a la mañana no puedes amar a otra persona. Para tener una nueva relación tiene que pasar tiempo.



¿Te parece bien que Jefferson se haya querido llevar a Ivana a Rusia?

Creo que Jefferson quiere estar con las mejores mujeres del Perú. Entonces, las mejores mujeres qué quieren, viajar, estar en carros finos, etc. Hay mujeres en provincia a las que no les gusta mucho los lujos... sal a buscar hermano y te las vas a encontrar.



Quizás no sabe elegir a las mujeres.

Claro, tú vas a una discoteca y hay mujeres bonitas, pero el propósito de ellas no es enamorarse, sino ‘pescar’ al mejor.



¿ Y estás soltero?

Hace mes y medio. Para qué quieren verme casado, muchos se casan y luego se separan.



