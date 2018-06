Ivana Yturbe está decidida a convertirse en actriz, pero descartó tener como galán a Christian Meier .



“Me parece un señor supersimpático, pero para mí es muy grande. Me parece guapísimo, talentosísimo, pero no... me daría roche”, dijo Ivana Yturbe .



¿Te fijas mucho en la diferencia de edades?

No, pero él sí es grande.

Pero es muy atractivo...

Me parece lindo, un señor bastante guapo. (B. P.)