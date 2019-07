Ivana Yturbe contenta con Mario Irivarren y afirma que todo va muy bien en su vida

‘Lo que se ve no se pregunta’, fue la respuesta de Ivana Yturbe ante los ‘ampay’ que le hacen con Mario Irivarren, y solo comentó que se encuentra viviendo un momento muy feliz.

“No tengo nada que decir respecto a los ‘ampay’, lo que se ve no se pregunta. Todo va muy bien en mi vida, me siento tranquila y feliz”, comentó la modelo.



También agregó que no está peleada con Mario, como se había especulado, porque fue a almorzar al restaurante de Alondra García Miró.

“Para nada, todo está muy bien. No estoy para pelear por tonterías, él puede hacer lo que quiera; como le he dicho, no hemos nacido pegados, no hay razón para pelear”, detalló.

En otro momento, dijo que no se esconde ni se corre. “No tengo por qué esconderme, no le hago daño a nadie”, contó Ivana.

‘ES MI VIDA PRIVADA’



Sin embargo, Mario Irivarren no quiso dar detalles de su relación.

“Quiero cuidar mi privacidad, no voy a dar detalles de mi vida, ni para bien ni para mal. Yo vivo feliz, intento llevar una buena vida”, aclaró el ‘guerrero’.

Luego, se refirió a su visita al local de Alondra.



“Un amigo mío es socio del local, fui a conocer y apoyarlo, pues pagué mi consumo. Aunque han pasado 5 años de mi relación con Alondra, siempre nos van a relacionar, pero solo fue eso”, finalizó.