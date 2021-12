Fuerte susto. Ivana Yturbe reveló que su bebé Almudena sufrió una reacción alérgica y tuvieron que internarla en una clínica local. A través de sus historias de Instagram, ‘La Princesa inca’ reveló que le pasó a su pequeña.

Yvana se pronunció sobre su ausencia en redes sociales, revelando que su bebé sufrió una reacción alérgica, aunque todavía no han determinado a qué; pero tuvieron que llevarla a una clínica. Detalló que por fortuna, todo salió bien y ahora se encuentran en casa.

“Almu estuvo internada, resulta que es alérgica ahora, estamos descubriendo exactamente a qué; pero por el momento hemos tenido que cortar la lactancia... Está con fórmula especial para ella”, manifestó en el video.

Agregó que el momento fue duro; pero que gracias a Dios, la pequeña está bien. “De verdad que yo ando mucho más tranquila porque es duro, no solo físicamente sino psicológicamente, emocionalmente es muy fuerte porque a uno no le gusta ver a su bebé así”, manifestó Ivana Yturbe.

Ivana Yturbe también fue noticia por revelar que esta Noche Buena pedirá la cena navideña por delivery. Todo ocurrió en el conocido programa En Boca de Todos, cuando Ricardo Rondón le preguntó si ya había preparado la cena de Navidad.

“Normalmente siempre hago la cena, pero esta Navidad si he tenido que comprar porque entre Almudena y el trabajo, la verdad es que no he tenido tiempo para nada”, confesó Ivana Yturbe.

