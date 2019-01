Ivana Yturbe rompe su silencio: ¿Tiene un romance con Jefferson Farfán? ¿Regresó con Mario Irivarren? | VIDEO

Rompió su silencio. La modelo Ivana Yturbe envió un mensaje a través de Jazmín Pinedo. La 'Chinita' leyó un texto que le envió la ex de Mario Irivarren para aclarar su viaje a Piura y su encuentro con el futbolista Jefferson Farfán , con quien se dice tuvo un romance fugaz.

En su secuencia 'Espectáculos', Jazmín Pinedo se convirtió en 'vocera' de Ivana Yturbe al leer un mensaje que ella le envió donde deja en claro que se encuentra soltera y explica porque tuvo que regresar a Lima, después de su viaje a Trujillo.

"Ella dice que quiere que comunique 'que no ha vuelto con nadie y que están especulando cosas que no son y que si no viajó a Piura, que eran totalmente sus planes de pasar Año Nuevo allí, fue por una emergencia que tuvo'", fue el mensaje de Ivana Yturbe que Jazmín Pinedo leyó en vivo.

Además, Ivana Yturbe afirmó que no tiene ninguna relación amorosa con nadie y pide que no la involucren más con Jefferson Farfán porque no quiere 'perjudicarlo'.

"La tuvieron que internar de emergencia en una clínica por un mal que al aqueja, y que este mal es lo único que le preocupa solucionar por ahora. Que la gente hable, que seguramente en algún momento ella podrá salir a aclarar las cosas y que lo único que quiere es no perjudicar a nadie ni a Jefferson Farfán porque están hablando muchas cosas respecto a su alrededor'", agregó Jazmín Pinedo.

"No está con nadie, no ha retomado relación con nadie. Y si tiene algún tipo de contacto con su expareja, es como cualquiera", puntualizó.