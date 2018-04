Ivana Yturbe dice que es ‘polla’ para los tragos [VIDEO y FOTOS]

La modelo y ahora combatiente Ivana Yturbe se definió como una mujer divertida, renegona y tímida. Y aunque aún no sabe con quién decidirá compartir toda su vida, confiesa que le gustaría tener un hijo al que llamaría Thiago.



El amor es...

Lindo.



La selección de fútbol del Perú es...

Lo máximo.



Un deseo por cumplir...

Ser un ángel de Victoria Secret.



Vestido o pantalón...

Pantalón.

Un actor con el que te gustaría tener un romance de ficción...

Con el colombiano Juan Pablo Urrego.



¿Qué nombre le pondrías a tu primer hijo?

Thiago.



Tu comida favorita...

Tallarines verdes.



Defínete en cuatro palabras...

Divertida, renegona, tímida y ‘polla’ para los tragos.



Un país que te encanta...

Colombia.



La persona más graciosa de la televisión...

No hay personas graciosas en la televisión.



¿Cuándo te sientes sexy?

Nunca, la verdad, no me considero sexy.



Un trabajo que rechazaste...

En Brasil me ofrecieron trabajar en una agencia de modelos, pero preferí regresar al Perú.



De niña soñabas convertirte en...

Una reina.

Ivana Yturbe en Instagram

Una canción que te marcó...

‘Más fuerte’ de Greeicy.



Un sueño recurrente...

Sueño mucho con reinados y mis coronaciones.



Nunca te duermes sin...

Mi peluche de unicornio.



Si tuvieras un superpoder ¿cuál sería?

Ser invisible.



¿Crees en la suerte?

Sí.

Ivana Yturbe y su derrier de infarto que alborota Instagram

¿Un libro que no terminaste de leer?

‘Yo antes de ti’.



Una meta...

Tener un restaurante.



Un código de vida...

Los enamorados o exenamorados de mis amigas son eso y ahí quedan.



Un consejo a la mujer peruana...

Ser perseverante siempre.