La modelo Ivana Yturbe sorprendió en las redes sociales al publicar una foto en topless. La guerrera también causó revuelo por un comentario que realizó al afirmar que quiere encontrar el amor, sexo, cariño y amistad en una sola persona. ¿Será una indirecta para su supuesta nueva pareja, el futbolista Beto Da Silva? Aquí te damos los detalles.

En su cuenta de Instagram, la misma en la que tiene 3,2 millones de seguidores, Ivana Yturbe publicó una fotografía en la que aparece sin brasier posando frente a un balcón, dando los buenos días a sus fans y compartiendo una reflexión que, al parecer, la tiene inquieta.

“☀️BUENOS DÍAS☀️ Dichosos aquellos que tienen amor, sexo, cariño y amistad en una misma persona. 💛 ¿Díganme si está frase no suena increíble? 🙉 Cuéntenme, ¿cuántos sienten que encuentran todo esto en sus parejas? 🤔 Si no tienen, ¿no le encantaría encontrar todo eso en sus flaquit@s? Por último, para los que no tienen enamorad@ ¿no les gustaría que si en algún momento lo tienen, esa misma persona les de todo eso? 🥰 Y bueno para dejar reflexionando a algunos, los que tienen pareja y no encuentran todo esto... ¿qué esperan para ver qué anda mal? 😳 Les mando un beso y que tengan un lindo fin 😘😘”, escribió Ivana Yturbe.

Pero eso no fue todo. Luego de que Ivana Yturbe fuera ampayada con el futbolista Beto Da Silva en plena cuarentena, el jugador no tardó en ‘marcar territorio’ en Instagram y responderle a la modelo en su fotografía publicando la frase ‘es increíble, gorda’. De esta forma, ambos confirman que son muy cercanos, pese a que no oficializan su romance.

IVANA YTURBE DICE QUE NO ROMPIÓ CUARENTENA

Ivana Yturbe se pronunció en su Instagram por el ampay que emitió Magaly Medina donde se le observa junto a Beto Da Silva. La chica reality insiste en que no rompió cuarentena para ver al futbolista sino porque sufre enfermedad que la aqueja desde el año pasado.

En primer lugar, Ivana Yturbe agradece a todas las personas que mostraron preocupación por ella. “Buenos días 💫 quiero agradecer a todas las personas que me han escrito y se han preocupado por mi. Estoy en mi casa tranquila recuperándome de una enfermedad que me aqueja desde el año pasado”, menciona la chica reality.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva son ampayados violando la cuarentena