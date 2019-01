"La gente ataca a Ivana Yturbe, insinúa cosas cuando ella no le ha robado el marido a nadie", dice Evelyn Vela

Evelyn Vela salió en defensa de Ivana Yturbe al señalar que ‘no le quitó el marido a nadie’, por los ‘ataques’ que recibió al confirmar que mantiene una relación sentimental con Jefferson Farfán.



¿Ya te hablas con Jefferson? Pues comentaste que se sacó la lotería al estar con Ivana...

No, pero fuera de todas las cosas que pasaron, siempre dije que es una buena persona, porque él como amigo siempre se portó bien conmigo, solo se molestó y no me habló más debido a que era amiga de Melissa (Klug). Y sí pienso que se sacó la lotería, Ivana es bella, joven...

¿Crees que Ivana será el amor de Farfán?

​Lo que sé es que la va a tratar como una verdadera reina, porque es una buena chica y muy linda. La gente la ataca, insinúa cosas cuando ella no le ha robado el marido a nadie, terminó una relación y empezó otra. ¿Qué pecado hay en eso? Solo porque es joven y bella la destruyen.

¿La conoces?

​Sí, es mi amiga y de mi hija. También conozco a su mamá porque Janet (Barboza) me la presentó

Janet Barboza dijo que Melissa estaba celosa y que por ‘eso destruyó a una chica de 22 años’

Janet conoce a la familia y la defendió. La gente es mala, la atacan sin sustento.

¿Crees que esa relación prospere?

Espero que sí. Jefferson es una buena persona, solidario y siempre está pendiente de su familia