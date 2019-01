"Ivana Yturbe está por interés con Jefferson Farfán", dijo Shirley Cherres.

Shirley Cherres indicó que Ivana Yturbe no está enamorada ni ilusionada de Jefferson Farfán, y que su relación solo sería por interés.



“Cada día salen más detalles y es cierto que Ivana y Mario Irivarren estuvieron juntos en diciembre, y en tan pocos días es imposible enamorarse ni ilusionarse con otra persona, para mí es sólo por interés. No existe amor entre Ivana y Jefferson, ni creo que vayan a durar mucho”, precisó Shirley Cherres.



Es más, criticó la actitud de Ivana Yturbe al decir que ahora es feliz, al terminar una ‘relación tóxica’ con Mario Irivarren.



“Cuando se vive una relación tóxica, uno tiene que pasar un tiempo reconstruyéndose para no cometer los errores del pasado. Pero esta señorita estuvo un día con Mario y al siguiente con Jefferson, lo cual deja mucho para pensar”, añadió.



Además, enfatizó que no le llama la atención que Melissa Klug haya señalado que Ivana Yturbe era una ‘mala influencia’ para su hija.



“Hoy en día muchas chicas jóvenes han vivido mucho, como se dice, ya cruzan la pista solas. Yo me siento una bebé de pecho a su lado. Yo solo le recomendaría a Ivana que estudie, que aproveche la juventud, no todo es andar de juerga en juerga, de auto lujoso en auto lujoso. Eso no dura, así no es la vida”, finalizó.



RECORDEMOS:

Anteriormente, Jefferson Farfán ha tenido romances públicos con Melissa Klug y Yahaira Plasencia. Sin embargo, ha sido relacionado con Julieta Rodríguez, Jamila Dahabreh, entre otras.