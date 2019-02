"Ivana Yturbe no es interesada", dijo Paula Ávila sobre la relación de la modelo con Jefferson Farfán

La modelo Paula ‘Poly’ Ávila se siente contenta por el buen momento que atraviesa su amiga, Ivana Yturbe, quien estaría rehaciendo su vida sentimental al lado de Jefferson Farfán en Dubái, a donde viajó con Valeria Roggero, sobrina del futbolista.



“Si mis amigas son felices, yo soy feliz, ya sea con la ‘Foquita’ o con quien sea”, precisó Paula Ávila.



Pero muchos en las redes comentan que Ivana sale con Farfán por su dinero...

Rechazo las críticas en general, porque cada persona tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera. No creo que Ivana sea una mujer interesada, tampoco pienso que se vaya a casar mañana, es joven, soltera, conoció a alguien y quiere pasarla bien. Lo que pase más adelante, el universo lo dirá.



‘QUE SE DIVIERTAN Y SEAN FELICES’

Por su parte, la criolla Lucía de la Cruz comentó que su ‘sobrino’ Jefferson Farfán tiene derecho a disfrutar la vida, divertirse y ser feliz.



“Que mi sobrino se divierta y sea feliz, e igual para la niña Ivana, que aprovechen la vida. Muchos la critican de que le gusta la plata, y qué, ¿acaso a todos no nos gusta la plata...? Si tuviese su edad, yo también me iba con Jefferson o con Paolo. Pero son mis sobrinos, los quiero y estimo mucho, no los miro con otros ojos”, indicó Lucía, quien está feliz con el lanzamiento de su miniserie en la plataforma ‘América TvGo’.



Por otro lado, le recomendó a Melissa Klug que no se meta en el nuevo romance de ‘Foquita’, pues tiene todo lo que necesita y quiere.



“A Melissa la veo siempre riendo y divirtiéndose en Barranco, le gustan las cámaras y la farándula, pero ella debe mantener su línea, es una chica linda para estar en dimes y diretes. No puede estar en esa onda”, dijo la criolla.



Es más, recordó que conoció a la chalaca cuando era chibola y vivía en la Ciudad del Pescador.



“Conozco a Melissa de jovencita, antes de que esté con Abel Lobatón y prestaba dinero. Creo que me prestó 200 soles y no le pagué, ja, ja, ja... éramos vecinas, muy buena chica”, acotó Lucía.