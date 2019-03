Janet Barboza dio a entender que Mario Irivarren armó ampay para ser captado con Ivana Yturbe | FOTOS

Janet Barboza afirmó que Mario Irivarren habría intentado reconciliarse con Ivana Yturbe en varias oportunidades, y que las imágenes del ‘ampay’ habrían sido ‘armadas’ por el popular ‘guerrero’.



“Siendo infidente, no es la primera vez que Mario intenta acercarse a Ivana utilizando a sus amigas y creo que se ha querido cobrar una revancha. Aquí hubo un manejo de hilos bien hecho, me da la sensación de que la cámara estuvo en el momento ideal, a la hora acordada y en el ángulo perfecto”, comentó la ‘Rulitos’.



¿Crees que Mario armó todo esto?

Si un hombre es honesto y quiere lo mejor para la persona con la que salía, no la expone a todo esto. Pero tampoco justifico a Ivana, porque cuando tienes pareja no te ves con el ‘ex’. Y también es cierto que cuando tienes ciertas flaquezas y esa persona sabe manejarte, eres vulnerable.



¿Es cierto que la mamá de Ivana no está contenta con su ingreso a ‘Esto es guerra’?

Está fastidiada y molesta por la forma cómo se ha expuesto a su hija. Por ser mamá, sabe otras cosas que desconocemos.



¿No es sano para Ivana ese ambiente de trabajo?

Si me proponen trabajar con un ‘ex’, mi novio no tendría problema porque sabe que no voy a dar cabida a nada. Pero es distinto si tengo alguna vulnerabilidad, pues el que juega con fuego, siempre se quema.



Por otro lado, Janet Barboza contó que se sumó a la conducción del programa ‘Fanáticos’ de Panamericana Televisión junto a Claudia Portocarrero y Billy Ramírez, que se emite todos los sábados a la 1 de la tarde.



“Vamos a darle oportunidad a todos los grupos de los géneros, y llevar diversión familiar a todos los distritos”, finalizó.

Janet Barboza. (Video: Trome.pe)