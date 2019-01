Janet Barboza sobre Melissa Klug: "Me dio la sensación que estaba celosa de Ivana Yturbe"

Janet Barboza comentó que Melissa Klug está celosa de Ivana Yturbe, por haber ‘destrozado’ con sus comentarios a una chica de 22 años, en el programa ‘Magaly TV, la firme’.



“No creo que (Melissa Klug) siga enamorada de Jefferson (Farfán), pues lleva un buen tiempo con Ítalo. Pero sus palabras me dieron la sensación de que estaba celosa, porque salió a destrozar a una chica de 22 años”, dijo la ‘Rulitos’ en ‘Válgame Dios’.



Luego, Janet Barboza volvió a defender a Ivana Yturbe y aseguró que no es una ‘mala influencia’.



“Han sido injustas las declaraciones de Melissa (Klug), pues le echa toda la culpa a Ivana (Yturbe), a sus 22 años no es una mala influencia para nadie. Ni para su hija, pues ella aceptó que vaya a un reality siendo menor de edad”, añadió.



Además, indicó que de ser cierto que Jefferson Farfán en un mes solo habría visto a sus hijos 3 días, no sería nada bueno.



“Si eso es cierto, no estaría bien, pero tampoco es justo que su ira y odio hacia una persona, al final lo dirija a otra”, añadió la ‘Rulitos’.



MELISSA SE DEFIENDE



Melissa, Janet ha dicho que destruiste a una joven de 22 años.

¿Destruir es decir como madre que no me gusta la amistad de mi hija Samahara y ella? Qué pena y mal concepto tiene la señora de mí. Ivana puede ser mi hija y jamás hablaría mal de ella, simplemente no me gustaba la amistad que tenía con mi hija, tengo mis razones y punto.



¿Y no estabas celosa al hacer esos comentarios?

Tengo cuatro años separada y felizmente en una relación estable y sólida con Ítalo (Valcárcel).



Bueno, Janet la defendió como su ‘tía política’.

Qué bueno y yo soy la madre de Samahara y como tal, me tendrá que entender también.



Farfán posteó en su Instagram que hay mucha maldad, que la gente debe ser feliz y dejar ser feliz.

Pero ¿quién se lo impide?



Es que en redes lo han destruido por su relación con Ivana...

Y yo tengo la culpa también, ja, ja, ja.