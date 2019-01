Brunella Horna sobre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán: "Lo único que me importa es que esté feliz, tranquila"

Se pronunció. La modelo Brunella Horna aseguró que Jefferson Farfán es un ‘tipazo’ y muy ‘caballero’ y solo le importa que su amiga Ivana Yturbe sea feliz.



“Lo único que me importa es que esté feliz, tranquila. A mí Jefferson Farfán me cae súper bien, me parece un tipazo, recién lo conocí y lo único que puedo decir de él son cosas buenas. Es un buen hombre, caballero”, expresó Brunella Horna.



En otro momento, contó que está muy enamorada de su pareja, Richard Acuña.



“Yo estoy feliz, enamoradísima, no ocultamos nuestra relación. Tratamos de no exponerla mucho”, precisó la rubia.