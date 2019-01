"Ivana Yturbe y Jefferson Farfán están felices y espero que disfruten al máximo su relación", aseguró Yaco Eskenazi

Yaco Eskenazi pidió que dejen disfrutar del amor a sus amigos Jefferson Farfán e Ivana Yturbe, quienes han iniciado su romance en medio de una voraz polémica.



“Ya parezco el mánager de Jefferson (Farfán), porque todo el mundo me pregunta por él. No hemos hablado en los últimos días, desde que vino a mi cumpleaños, pero si mi causa está contento y feliz, no hay nada que juzgar ni averiguar, que le vaya muy bien y cuenta con todo mi apoyo. Él es un caballero, ha sido criado por una mujer luchadora y respeta mucho a las mujeres”, detalló Yaco Eskenazi.



También conoces a Ivana y algunos la señalan como una mala persona...

Claro, fui su capitán en ‘Esto es guerra’, le tengo mucho cariño, es una chica linda físicamente y como persona. Ellos están felices y espero que disfruten al máximo su relación. Ambos son adultos, cada uno toma sus decisiones y cuando hay felicidad, solo nos queda aplaudir.



¿Has tenido oportunidad de hablar con Mario Irivarren?

No, pero él es una persona muy centrada, educada. Imagino que debe estar tranquilo, no hay que pensar más de lo que se ve, cuando una relación se termina estas cosas suelen pasar, hay que buscar ser felices todos.



Han tenido unas buenas vacaciones...

Sí, estuvimos en familia en el norte. Y este sábado estaré con mi hijo Liam en el Mall Plaza Bellavista con los dragones fantásticos, una aventura para toda la familia.



‘SEAN FELICES’

​

En tanto, Jefferson Farfán ya se encuentra en Qatar, en la pretemporada de su club, Lokomotiv, y en sus redes sociales pidió que sean felices.



“Vivan su vida, sean felices y dejen ser feliz al resto, #porquetantamaldad”, posteó en alusión a los comentarios que le dejaron en redes por su relación con Ivana Yturbe.