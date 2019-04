Ivana Yturbe y Mario Irivarren fueron captados juntos al sur de Lima por 'Magaly TV, la firme'

A pesar que Ivana Yturbe negó que exista un ‘ampay’ con su expareja Mario Irivarren, el programa ‘Magaly TV, la firme’ mostró imágenes de la parejita en un yate en una playa del sur.

Se dice que pasaron Semana Santa juntos y que habría renacido el amor.

Sin embargo, Ivana dijo ‘En boca de todos’ que Mario no estuvo en la celebración de su cumpleaños, que fue el viernes.

“Fue una fiesta privada (en la playa) con todos mis amigos, pero Mario no estuvo”, dijo Ivana, quien añadió que el ‘guerrero’ es una persona importante para ella y siempre estará presente en su vida.

“Yo estoy soltera. Tengo 23 años y en algún momento, seguramente, me enamoraré. El día que tenga una relación lo voy a decir. No es secreto que hay una amistad (con Mario), estuvo en mi vida 4 años y el día que me necesite estaré con él”, señaló.



Recordemos que esta no es la primera vez que Ivana Yturbe y Mario Irivarren son captados juntos desde la ruptura de la 'Princesa Inka' con el delantero de la selección peruana Jefferson Farfán.