Ivana Yturbe dice que Mario Irivarren le espanta a los pretendientes: "Me los aleja a todos a propósito creo"

Ivana Yturbe estuvo esta mañana en el Chocahuarique de Choca Mandros y se refirió a su polémico rompimiento con Jefferson Farfán. Pero la 'Princesita Inca' no pudo dejar de referirse a Mario Irivarren , quien fue señalado como el responsable de su ruptura con la Foquita.

La guapa modelo aseguró que solo comparte el trabajo con Mario Irivarren, aunque cuando fue consultada por Choca si no tenía problemas con los 'remembers', Ivana Yturbe salió con una respuesta inesperada. "Cómo voy a tener problemas con los remembers si he regresado 20 mil veces", dijo con mucho sentido del humor.

A pesar de ello, negó que se haya besado con Mario Irivarren desde su ingreso a Esto es Guerra. "Ahorita estoy enfocada en otras cosas", dijo Ivana Yturbe al mismo tiempo que aseguró que 'todo bien' con su ex aunque no descartó que pueda regresar con él. "Uno nunca sabe lo que puede pasar", le dijo a Choca.

Finalmente Choca le pidió a Ivana Yturbe que no regrese con Mario Irivarren, comentario que aprovechó la Princesita Inca para asegurar que su ex le espanta a todos los pretendientes. "Me los aleja a todos a propósito creo ¿no?", dijo entre risas.

"Ahora si voy a ser feliz. Haré lo que yo quiera y de verdad que si quieren seguir hablando, sigan hablando, porque es señal de que sigo avanzando", finalizó Ivana Yturbe.