"Ivana Yturbe y Mario Irivarren estuvieron abrazados como novios en la casa de playa en Año Nuevo", revela la 'Chama'

Fuertes declaraciones. Alexandra Méndez, la 'Chama' no se calló nada y contó que en Año Nuevo, Ivana Yturbe llegó hasta la casa de playa en Punta Hermosa que Mario Irivarren alquiló por unos días, para recibir el 2019.

Según la 'Chama', Ivana Yturbe y Mario Irivarren estuvieron actuando como pareja todo el tiempo y que se quedaron en esa casa hasta el 3 de enero, cuando todos tuvieron que dejar la residencia, fecha en la que la modelo y el guerrero fueron ampayados por Magaly Medina.

"Yo los he visto (en Año Nuevo) como una pareja normal. Yo lo he visto abrazados como novios, todo el día en la casa. El día 3 nos fuimos todos, y ellos se fueron. Y me parece mal que ella diga que Mario no la trataba bien o le diga a la gente eso. Para qué se viene de Trujillo a estar con él, para qué, no tiene sentido, no tendría nada qué hacer acá entonces", declaró la Chama al diario El Popular.

Alexandra Méndez no se quedó ahí. La 'Chama' calificó de interesada a Ivana Yturbe por cosas que sabe sobre la modelo. Aunque no quiso entrar en detalles, la venezolana indicó que, para pasar el Año Nuevo con Mario Irivarren y luego regresar con Jefferson Farfán, demuestra que la modelo es 'calculadora'.

"Es una chica que no está estable, no tiene una estabilidad emocional ni nada. Es demasiado calculadora, me imagino que Jefferson es buena persona pero obviamente ella es una interesada. Espero que le dure", dijo Alexandra Méndez.