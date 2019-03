¿Mario Irivarren ya había comprado los pasajes de avión para viajar con Ivana Yturbe en Año Nuevo? | VIDEO

En la última edición de Esto Es Guerra, Rosángela Espinoza puso en aprietos a Ivana Yturbe luego de preguntarle irónicamente por el tiempo de 'luto' que guardó tras terminar su relación con Mario Irivarren y empezar su nuevo romance con Jefferson Farfán.

Pero no todo quedó ahí. Ahora, días después del enfrentamiento, Rosángela Espinoza volvió a soltar una bomba que dará mucho de qué hablar. Cuando la chica selfie comentó que ella no tuvo mala intención en hacerle las incómodas preguntas a Ivana Yturbe, se le escapó otro dato.

En conversación con Rebeca Escribens, la modelo contó que Mario Irivarren le había dicho a fines del año pasado que se iba a ir de viaje por Año Nuevo y que ya había comprado los pasajes con anticipación.

"Yo no sabía que había (Ivana) terminado recién con Mario. Recién me enteré ahí (durante las preguntas en Esto Es Guerra) Sí, sí, terminaron en Año Nuevo. Pero no lo afirmo. Mario ya había comprado los pasajes, porque yo le pregunté: '¿Te vas a ir de viaje por Año Nuevo?' y él me dijo que sí", declaró Rosángela Espinoza.

Ante esto, Rebeca Escribens le consultó: "¿Se iba a ir con Ivana?" y Rosángela Espinoza respondió: "Me imagino que sí, porque era con quien él estaba ahí, claro. Quién sabe qué habrá sido con ella"