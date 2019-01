La respuesta de Mario Irivarren sobre el ampay con Ivana Yturbe días después que la modelo estuvo con Jefferson Farfán

Después del ampay que realizó 'Magaly Tv. La firme', programa de Magaly Medina, aIvana Yturbe y Mario Irivarren cuando la modelo chateaba con Jefferson Farfán, el programa de la 'Urraca' fue en busca del 'guerrero' para que haga sus descargos.

'Magaly Tv: La firme' captó a Ivana Yturbe en el asiento trasero del auto de Mario Irivarren cuando la modelo estaba iniciando una nueva relación con Jefferson Farfán.



El reportero de 'Magaly Tv: La firme' consultó a Mario Irivarren-quien salía con su auto de su estacionamiento-sobre el encuentro que tuvo con Ivana Yturbe.



Mario Irivarren prefirió el silencio mientras el reportero de Magaly Medina seguía el vehículo del 'guerrero'. Antes de irse, la expareja de Ivana Yturbe bajó la ventana y dijo: "Suerte. Nos vemos", sin referirse al tema que lo involucra.



Mario Irivarren prefirió el silencio por ampay con Ivana Yturbe. (Video: MagalyTv. La firme)

En 'Válgame Dios', Ivana Yturbe reveló que el encuentro que tuvo con Mario Irivarren que había sido intervenida en una clínica y tenía que estar echada.



Cuando Gigi Mitre le consultó a la excombatiente por qué Jefferson Farfán no estuvo a su lado si estaba pasando algo delicado con su salud, Ivana Yturbe aclaró que ese tema también involucraba a Mario Irivarren.



"Ese tema era algo que definitivamente nos involucraba solamente a mí y a Mario y yo no tengo que afectar a Jefferson con quien estoy comenzando algo tan lindo con cosas que no tienen nada que ver con él. Ese era un tema que tenía que arreglar con Mario. Quien tenía que estar a mi lado era él y es por eso que con Jefferson mantenía una conversación", indicó Ivana Yturbe.



En este tema, Ivana Yturbe se quebró cuando el conductor de 'Válgame Dios' insinuó que tal vez el procedimiento médico se haya tratado por un presunto embarazo.



"Es muy fácil hablar, es muy fácil salir y juzgar las imágenes como las de ayer. Yo creo que no se han puesto en mis zapatos por todo lo que han hablado ayer en la noche y de verdad que todo lo que he estado pasando no se lo deseo a nadie", declaró Ivana Yturbe.



Al dar esta respuesta, los conductores entendieron a qué procedimiento médico se refería Ivana Yturbe y decidieron no tocar ese tema tan delicado por respeto a ella y su sufrimiento.