Mario Irivarren da su versión del ampay con Ivana Yturbe: "Ha sido una situación casual y hasta graciosa"

Mario Irivarren no tardó en pronunciarse tras el ampay con su ex, Ivana Yturbe , el mismo que habría generado que su relación con Jefferson Farfán terminara. El chico reality negó que haya algo más entre ellos y aseguró que hay una 'relación cordial'.

"No hay una relación que se está retomando, hay una relación cordial. Creo que se ha mantenido de manera alturada (la relación) aquí en el programa", dijo Mario Irivarren consultado por las cámaras de América.

Asimismo, el chico reality explicó cómo fue que se encontró con Ivana Yturbe, a pesar de haber estado distanciado por varias semanas de ella desde que empezaron los rumores de su nueva relación con Jefferson Farfán.

"Es el departamento de una pareja de amigos que son muy cercanos a los dos. Yo tuve que atender el llamado de un amigo mio porque tenía un problema y cuando llegué se dio esta situación graciosa", contó Mario Irivarren.

"Ivana estaba atrapada entre dos rejas porque no podía abrir ninguna de las dos y justo llegué yo y me decía 'ayúdame a salir' y yo '¿pero qué hago, la rompo? y luego llamé al teléfono fijo de mis amigos, me contestaron, me abrieron y lo que le dije fue que me jalara a mi casa", relató el ex de Ivana Yturbe.

El chico reality indicó que para que acusen a Ivana Yturbe de serle infiel a Jefferson Farfán, 'tiene que haber un intercambio de algo entre ella y yo'. "Si son un programa serio van a pasar todas las imágenes y van a ver que me dejó en mi casa, se quitó y se fue a la suya", aseguró.

"Ha sido una situación casual, circunstancial y hasta un poco graciosa", agregó Mario Irivarren al mismo tiempo que explicó que le pidió a Ivana Yturbe que lo llevara a su casa porque él llegó en taxi ya que venía de una fiesta y tenía temor por la zona.

"En esa zona me robaron hace un par de meses, no lo he contado nunca pero justo ahí frente a la casa de mi amiga me asaltaron con pistola", contó.