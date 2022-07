Tras nueve meses de haber nacido su pequeña hija Almudena, fruto de su amor con Beto da Silva, la modelo Ivana Yturbe decidió presentar al público por primera vez el rostro de su bebé. La exchica reality se enlazó EN VIVO con el programa ‘En Boca de Todos’ y dio mayores detalles.

“ La verdad que ha sido increíble (la maternidad), han sido nueve meses de mucho amor, de aprender muchísimo y estoy muy contenta ”, señaló la modelo.

A través de su cuenta de Instagram, Ivana Yturbe compartió un tierno y romántico video donde aparece su esposo y su pequeña hija jugando, así como varias fotografías del proceso de crecimiento de la pequeña.

Ivana Yturbe muestra el rostro de su hija Almudena por primera vez

RESALTAN BELLEZA DE LA HIJA DE IVANA

Las conductoras de televisión, Tula Rodríguez y Maju Mantilla, destacaron la belleza de bebé Almudena y quedaron cautivadas con sus largas pestañas. Inmediatamente, la modelo Ivana Yturbe respondió. “Me dejó sin pestañas también, se las llevó todas en mi embarazo”, dijo.

“ Crecen súper rápido, de verdad que cuando me decían que crecían al toque yo decía ay no, nada que ver, pero siento que estos meses se me han pasado tan rápido la verdad y ha sido una experiencia linda, obviamente hay días que una ya dice no puedo más, estoy cansada, hay mañanas que me levanto, que digo Dios esto fue una noche para mí”, agregó.