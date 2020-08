Luego de que se especulara que Ivana Yturbe nunca estuvo enamorada de su expareja Beto Da Silva, la popular guerrera salió al frente para defenderse y aclaró que la ruptura de su relación no tuvo nada que ver con una supuesta infidelidad.

“No entiendo por qué se toman esas atribuciones. Creo que nadie está en mi corazón ni en mi cabeza ni tienen algún tipo de derecho para decir qué es lo que siento, porque no lo saben. No hablaré de mi vida privada ni de lo que siento porque no tienen por qué saberlo, eso se queda para mí”, señaló fastidiada Ivana Yturbe.

“No entiendo por qué de esas especulaciones, decir cosas de más, de infidelidad y cosas que no vienen al caso. Pido que se cuiden un poco porque eso es difamación. Están diciendo cosas que no son”, añadió la guerrera.

Ivana aseguró que pasa por un buen momento en su vida profesional y sentimental y pidió que paren de especular sobre ella.

“Ahora estoy tranquila, estoy pasando por una etapa muy bonita en mi vida, estoy súper enfocada en mis proyectos, enfocada en mis redes, enfocada en mis cosas… Espero que esas especulaciones maliciosas ya paren porque no traen nada bueno”, sentenció Yturbe.

Ivana Yturbe responde a las críticas