La cantante Giulliana Rengifo le sugirió a la modelo Ivana Yturbe que se tome su tiempo antes de dar el sí al futbolista Beto Da Silva, con quien planea casarse el próximo 16 de febrero.

¿Te parece que Ivana tiene mucha prisa para casarse con Beto Da Silva?

No soy nadie para juzgar porque me casé a los 20 años y embarazada. Basada en mi experiencia les recomendaría que se esperen un poquito más, no hay apuro porque después se vienen las separaciones. Yo me separé a los 4 años de casada y fue complicado. Ivana es una chica linda, ambos deberían tener una profesión bien marcada para que luego no vengan los problemas o que se casen por bienes separados.

¿Lo dices por experiencia propia?

Sí. Sobre todo porque estamos en pandemia, a menos que se quieran casar y solo invitar a cuatro personas nada más. Ellos son bien mediáticos y no creo que sea tan privado.

Tú pensabas casarte con tu pareja Fernando; sin embargo, lo postergaste por la pandemia y ahora estamos con la segunda ola…

Vamos a esperar que llegue el milagro de la vacuna, porque mi pareja me ha dicho que quiere hacer una linda fiesta. Gracias a Dios tenemos una relación sólida, en abril cumplimos 5 años y mis hijas lo adoran.

¿Qué novedades con respecto a lo musical?

Contentísima y entusiasmada porque este sábado será el concierto ‘El reencuentro de las bellas’, en vivo desde la sala ‘Crea digital’, trasmitido desde la página de Facebook y totalmente gratuito. Somos el rubro más golpeado y olvidado de la pandemia, así que solo buscamos mantenernos.